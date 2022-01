Addio a Meat Loaf, icona del rock: il musicista aveva 74 anni (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un altro lutto scuote il mondo della musica e, in particolare, il mondo del rock. È morto il cantante rock Meat Loaf, aveva 74 anni e al suo fianco fino all’ultimo respiro c’era la moglie. Leggi anche -> “È stata messa in coma”: ricoverata per emorragia cerebrale, paura per la cantante anni ’80 Ed è stata proprio la famiglia che ha confermato la morte del musicista con un post su Facebook: “I nostri cuori sono spezzati nell’annunciare che l’incomparabile Meat Loaf è scomparso stanotte con la moglie, Deborah, al suo fianco”. Nelle ultime ventiquattro ore di vita il cantante ha avuto vicini, oltre alla moglie, anche le due figlie Pearl e Amanda, e alcuni amici tra i più stretti. La carriera di ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un altro lutto scuote il mondo della musica e, in particolare, il mondo del. È morto il cantante74e al suo fianco fino all’ultimo respiro c’era la moglie. Leggi anche -> “È stata messa in coma”: ricoverata per emorragia cerebrale, paura per la cantante’80 Ed è stata proprio la famiglia che ha confermato la morte delcon un post su Facebook: “I nostri cuori sono spezzati nell’annunciare che l’incomparabileè scomparso stanotte con la moglie, Deborah, al suo fianco”. Nelle ultime ventiquattro ore di vita il cantante ha avuto vicini, oltre alla moglie, anche le due figlie Pearl e Amanda, e alcuni amici tra i più stretti. La carriera di ...

