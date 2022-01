(Di giovedì 20 gennaio 2022) E’ ancora tempo di sconti da, la nota catena di elettronica che continua sulla scia delle numerose e nuove promozioni. Da oggi, giovedì 20 gennaio, eal prossimo 2sarà disponibile il‘Il Festival della Tecnologia’, con moltee prodotti da acquistare. Insomma, ‘affaroni’ da cogliere al volo!: ledal 20 gennaio al 2Tantissime le, soprattutto quelle sui notebook: per esempio, un laptop HP con display da 15.6 pollici e risoluzione Full Hud, Ryzen 5500u, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD viene proposto al prezzo scontato di 549 euro (anziché 799). Per non parlare poi delle televisioni. Tra le...

Advertising

CorriereCitta : Volantino #Euronics, le migliori offerte tech fino al 2 febbraio 2022 - Ultimoprezzo : Dopo l’anteprima di #Euronics Dimo abbiamo raccolto i volantini degli altri affiliati, ecco com’è la nuova situazio… - infoitscienza : Euronics: tante offerte disponibili nel nuovo volantino - TuttoAndroid : Le migliori offerte tech di Euronics del volantino Il Festival della tecnologia - TuttoTechNet : Le migliori offerte tech di Euronics del volantino Il Festival della tecnologia -

Ultime Notizie dalla rete : Volantino Euronics

Sebbene siano le ultime ore del'Anno Nuovo, Nuovi Sconti' da, le offerte su prodotti di elettronica non sembrano prossime a concludersi. Anzi, la catena di distribuzione propone anche 5 smart TV Samsung e Sony ...Nel contesto del'Anno nuovo, nuovi sconti' attivo dafino a domani, 19 gennaio 2022, potrete invece trovare robot aspirapolvere e smartphone Samsung in offerta .Euronics fa sognare gli utenti con il lancio di un volantino che pone l'accento sulla fascia alta della telefonia mobile, e non solo.Sono le ultime ore del volantino di Gennaio 2022 targato Euronics, e facciamo come sempre il punto su quali sono gli sconti da non perdere.