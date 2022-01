Venanzoni | “Si preveda un costo sociale per i tamponi molecolari”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Il consigliere regionale Diegoè intervenuto sull’elevatodeiai quali le famiglie sono costrette a sottoporsi anche più volte al mese. “Il caro prezzo che la popolazione sta sopportando sui– ha detto– ritengo sia inammissibile, perchè ormai insostenibile per le entrate di una famiglia media. Non parlo solo del test antigenico, mi riferisco soprattutto al tampone molecolare. Ormai è chiaro a tutti che quando si ha più di un sospetto di essere contagiati dal Covid, si ricorre al tampone molecolare che è molto più affidabile, però pagare 50 euro a testa, per un nucleo composto da 3 o più persone, è oggettivamente troppo, diventa unche costringe la famiglia a rinunciare ad altre necessità di primaria ...