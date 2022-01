Udinese | Marino | «Marì e Benkovic? Ecco chi sono»

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Il direttore dell’area tecnica dell’, Pierpaolo, parla dei due volti nuovi e delle prossime mosse del club «e Pabloprofili che abbiamo seguito a lungo sul calciomercato»: con queste parole, Pierpaolopresenta i due nuovi acquisti dell’. «Il nostro scouting seguiva Filip da tanti anni, Pablo non c’è bisogno di presentarlo perché viene da una squadra importante come l’Arsenal chissà che in futuro non possa rimanere in futuro con noi» ha aggiunto il direttore dell’area tecnica dei friulani in conferenza stampa. LE PAROLE –racconta le caratteristiche dei due volti nuovi: «Arrivano per rimpiazzare due ragazzi chepartiti, Samir e De Maio e a loro va detto grazie. ...

... il croato Filip Benkovic e lo spagnolo Pablo Marí , è stato il direttore dell'area tecnica dell', Pierpaolo: 'Sono molto felice di dare il benvenuto a Benkovic e a Pablo Marì, sono ...... nel 1991, in A, in casa dell'Inter ko per 5 - 0 e nel 2013, in Lega Pro, con il Sanko per ... Catanzaro, Juventus, Matera, Nardò e. La partita di Coppa Italia giocata in casa con il ..."In attacco siamo a posto. In mediana con il recupero di Pereyra, che tornerà a disposizione tra tre o quattro settimane, siamo competitivi.Sono stati presentati in conferenza stampa dal direttore Marino i due nuovi acquisti dell'Udinese, Filip Benkovic e Pablo Marì ...