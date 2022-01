Tagliafico Napoli, pista difficile: si fanno avanti anche Barcellona e Chelsea (Di giovedì 20 gennaio 2022) Calciomercato Napoli: gli azzurri proseguono la trattativa per Tagliafico, ma ci sarebbero anche Barcellona e Chelsea Il Napoli vuole Nicolas Tagliafico e continua a trattare per cercare di convincere l’Ajax. La formula proposta dal d.s. Giuntoli è sempre la stessa delle ultime finestra di mercato, prestito con diritto di riscatto; una soluzione che non piace al club olandese che vorrebbe vendere subito l’argentino. La pista Tagliafico per il Napoli resta quindi difficile e nelle ultime ore, come riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe da registrare anche l’interesse sia del Barcellona che del Chelsea. Spagnoli e inglesi potrebbero ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Calciomercato: gli azzurri proseguono la trattativa per, ma ci sarebberoIlvuole Nicolase continua a trattare per cercare di convincere l’Ajax. La formula proposta dal d.s. Giuntoli è sempre la stessa delle ultime finestra di mercato, prestito con diritto di riscatto; una soluzione che non piace al club olandese che vorrebbe vendere subito l’argentino. Laper ilresta quindie nelle ultime ore, come riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe da registrarel’interesse sia delche del. Spagnoli e inglesi potrebbero ...

