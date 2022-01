Tagliafico-Napoli, l’omaggio a Maradona che fece il giro del mondo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Napoli sta cercando di prendere Tagliafico dall’Ajax, ma il calciatore è già entrato da più di un anno nei cuori dei tifosi partenopei. E’ da anni che il Napoli ha una mancanza lancinante nel ruolo del terzino sinistro. L’assenza continua di un calciatore su quella corsia del campo è dovuta ai tanti infortuni di Faouzi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilsta cercando di prenderedall’Ajax, ma il calciatore è già entrato da più di un anno nei cuori dei tifosi partenopei. E’ da anni che ilha una mancanza lancinante nel ruolo del terzino sinistro. L’assenza continua di un calciatore su quella corsia del campo è dovuta ai tanti infortuni di Faouzi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

