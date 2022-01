Subaru - Una GL Wagon da 900 CV pronta per la Gymkhana (Di giovedì 20 gennaio 2022) Torneremo a vedere una Subaru in un video della serie Gymkhana: fu proprio con il marchio delle Pleiadi, infatti, che Ken Block iniziò, nel 2008, la sua fortunata avventura, spopolando con le sue acrobazie su Youtube. Ma quella che vedremo a breve tempo non è esattamente la vettura che, nel 2020, è stata protagonista dell'ultimo filmato della saga. Una Wagon del 1983 con 900 CV. Con Block impegnato su un nuovo progetto con Audi, il team Hoonigan ha chiamato nuovamente Travis Pastrana per dare vita ad un progetto inedito. La base per il nuovo bolide è una Subaru GL Wagon del 1983, modello praticamente sconosciuto in Europa: la innocua familiare è stata trasformata in un mostro da circa 900 CV con carrozzeria totalmente modificata per alloggiare pneumatici più larghi e realizzare un assetto rasoterra. Il ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 20 gennaio 2022) Torneremo a vedere unain un video della serie: fu proprio con il marchio delle Pleiadi, infatti, che Ken Block iniziò, nel 2008, la sua fortunata avventura, spopolando con le sue acrobazie su Youtube. Ma quella che vedremo a breve tempo non è esattamente la vettura che, nel 2020, è stata protagonista dell'ultimo filmato della saga. Unadel 1983 con 900 CV. Con Block impegnato su un nuovo progetto con Audi, il team Hoonigan ha chiamato nuovamente Travis Pastrana per dare vita ad un progetto inedito. La base per il nuovo bolide è unaGLdel 1983, modello praticamente sconosciuto in Europa: la innocua familiare è stata trasformata in un mostro da circa 900 CV con carrozzeria totalmente modificata per alloggiare pneumatici più larghi e realizzare un assetto rasoterra. Il ...

