Soleil Sorge dubbiosa su Alex Belli | “Ci sono ancora dei tasselli” Si parla di un segreto dell’attore

(Di giovedì 20 gennaio 2022)continua la sua avventura all’interno del Grande Fratello Vip6. L’influencer, ultimamente, ha vissuto dei giorni poco felici per l’entrata nella Casa della rivale Delia Duran. Tra la moglie di, infatti,nati subito degli scontri accesi. Ma l’influencer italo-americana ha recentemente avuto un forte confronto anche con Valeria Marini. La showgirl ha accusatodi averla spinta, ma l’influencer nega ogni accusa. In un momento di riflessione con Davide Silvestri,ha rivelato di non fidarsidie di conoscere un suo. ...

ClaudiaMarchio9 : RT @SoleilSorgeFan: 'È il male che cerca di sfuggire alla luce.' [Cit. Soleil Anastasia Sorge] #gfvip #TeamSoleil - rvmoona : RT @Cr1salid3: Pazzesca Soleil Anastasia Sorge in queste pic: #jerù #GFvip - annamariabianc2 : RT @SoleilSorgeFan: 'È il male che cerca di sfuggire alla luce.' [Cit. Soleil Anastasia Sorge] #gfvip #TeamSoleil - ragazzaastranaa : RT @scrivotweet: Perché io alle fate che hanno bisogno di gruppi che la difendono e follower su instagram, preferisco SOLEIL ANASTASIA SORG… - PausaCaff3 : GF Vip 6, Soleil Sorge “truffata” da Alex -

Insieme alla soap opera infinita tra Alex Belli eche, se il programma fosse ancora in onda, avrebbe tenuto banco a Live - Non è la D'Urso fino al solstizio d'estate, il Grande Fratello Vip ha visto nascere in questi mesi una ...Tra le gieffine che fin da subito si sono mostrate più solidali con la Duran , data la situazione con Alex Belli e, c'è senza dubbio Miriana . La showgirl spesso ha ascoltato le sue parole, cercando di sostenerla e consigliarla nei momenti in cui la modella sembrava pronta a crollare. Eppure in ...Il Grande Fratello Vip di quest'anno si concluderà a Marzo 2022 ma i vipponi sembrerebbero essere molto annoiati. L'ingresso di Delia Duran avrebbe dovuto La gaffe non è passata inosservata durante il ...GF Vip: Valeria Marini accusa Soleil Sorge di essere stata cacciata fuori dal confessionale per la festa di Katia Ricciarelli ...