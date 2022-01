Soleil Sorge contro Valeria Marini | piovono accuse al GF Vip | “Nessuno mi parla in questo modo”

(Di giovedì 20 gennaio 2022)sotto accusa al GF Vip 6: poche ore fa,si è sfogata davanti agli altri concorrenti sostenendo di aver subito un brutto gesto da parte della coinquilina mentre si recava in confessionale. La replica della diretta interessata è arrivata a stretto giro e tra le mura di Cinecittà si è consumata l’ennesima lite. Inutile l’intervento di Katia: l’accusa e la lite al GF Vipha reagito duramente all’accusa lanciatale danella Casa. La showgirl sostiene di essere stata allontanata in malodal confessionale, di essere stata addirittura “spinta” dalla ...

Leggi Anche Al 'Grande Fratello Vip 6' Delia Duran si avvicina a: 'Abbiamo sbagliato tutti' Federica, seppur riconoscendo l'attrazione forte che la spinge verso l'imprenditore, cerca di ...Per via della telenovela tra Alex Belli e, dopo l'ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip quest'ultima sta trovando il sostegno delle coinquiline. Sostegno tanto grande che Nathalie Caldonazzo propone un gesto '...Valeria Marini e le accuse a Soleil Sorge Tutto sarebbe iniziato a causa di un precedente confessionale di Katia Ricciarelli durante il quale la cantante lirica avrebbe chiamato Manila e Soleil . Vale ...Soleil Sorge non ha creduto alle parole di Delia che si è detta pronta a lasciare Alex Belli e ha spiegato come invece andranno le cose secondo lei. Foto: Ufficio Stampa ...