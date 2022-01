Scivoliamo verso Draghi La consapevolezza di Conte stretto fra Letta e Di Maio

(Di giovedì 20 gennaio 2022) “Stiamo scivolando”. Giuseppearriva a questa conclusione. Prova a non subirla, nega che sia questo l’approdo, dice di avere un coniglio accucciato nel cilindro, poi torna alla realtà, fa i conti con l’aereo più pazzo del mondo (il gruppo parlamentare che dovrebbe comandare, quello del M5s) e rieccolo al punto di partenza. Di prima mattina l’ex premier fa colazione a casa con Enricoe Roberto Speranza. Dopo tre ore esce un triplice tweet fotocopia (idea del segretario Pd, mutuata dai colleghi tedeschi) per dire che i rossogialli sono uniti, nella responsabilità e senza diritto di prelazione del centrodestra., ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi, si rivedono alla Farnesina per la commemorazione di David Sassoli. E qui c’è molto da ...

Ultime Notizie dalla rete : Scivoliamo verso

Margherita De Bac per corriere.it Tredici regioni a rischio alto o moderato con tendenza al peggioramento.un'epidemia non controllabile? locatelli cts Non condivide il pessimismo Franco Locatelli, coordinatore del Cts: 'Certamente ...