Saman, lo zio estradato in Italia atterra a Bologna: andrà in carcere a Reggio Emilia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Danish Hasnain, lo zio di Saman Abbas accusato di aver ucciso la nipote e di aver nascosto il corpo, è appena atterrato all'aeroporto di Bologna. L'uomo, 34 anni, è stato... Leggi su ilmattino (Di giovedì 20 gennaio 2022) Danish Hasnain, lo zio diAbbas accusato di aver ucciso la nipote e di aver nascosto il corpo, è appenato all'aeroporto di. L'uomo, 34 anni, è stato...

Advertising

Agenzia_Ansa : Danish Hasnain, zio paterno di Saman Abbas, è arrivato in Italia. L'indagato estradato dalla Francia, presto interr… - AriannaAmbrosi0 : RT @direpuntoit: Danish Hasnain, lo zio della 18enne #SamanAbbas, accusato dell'omicidio della nipote, è arrivato in Italia. - infoitinterno : Saman, lo zio Danish atterrato all’aeroporto di Bologna - infoitinterno : Estradato lo zio di Saman Abbas: è sospettato di aver ucciso la nipote 18enne scomparsa a Novellara - infoitinterno : Saman, lo zio estradato in Italia atterra a Bologna: andrà in carcere a Reggio Emilia -