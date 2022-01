Rientro in classe, Serafini (Snals): “La situazione non è quella che appare dai dati del Ministero. Stiamo giocando al gioco della tombola?” [VIDEO] (Di giovedì 20 gennaio 2022) "La situazione non è delle migliori. Lo avevamo preannunciato prima che la scuola partisse il 10 gennaio che il Rientro sarebbe stato drammatico. Avevamo chiesto al Ministero di temporeggiare per evitare ulteriori contagi. Il tempo ci sta dando ragione, purtroppo". L'articolo Rientro in classe, Serafini (Snals): “La situazione non è quella che appare dai dati del Ministero. Stiamo giocando al gioco della tombola?” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Lanon è delle migliori. Lo avevamo preannunciato prima che la scuola partisse il 10 gennaio che ilsarebbe stato drammatico. Avevamo chiesto aldi temporeggiare per evitare ulteriori contagi. Il tempo ci sta dando ragione, purtroppo". L'articoloin): “Lanon èchedaidelal?”

