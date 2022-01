(Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Untore è statodaiieri sera nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli, dopo aver messo a segno un colpo in un. L’ uomo – del quale non è stato reso noto il nome – si copriva il volto con un cappello e con la mascherina anti-Covid ed è entrato ,di, in un, obbligando il titolare a consegnargli 350 euro. Allertata dal titolare dell’ impresa ina pattuglia della radiomobile. che si trovava nei pressi, insieme ai militari della stazione Fuorigrotta ha rintracciato il 40 enne e lo ha bloccato in un condominio in via Grotta detta della Vecchia. L’uomo è stato messo ai domiciliari.. Nel corso di controlli nel quartiere Fuorigrotta i militari hannotre ...

Advertising

anteprima24 : ** #Rapina #Oleificio armato di #Coltello, arrestato dai #Carabinieri ** - SkyTG24 : #Napoli, rapina oleificio armato di coltello: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina oleificio

I Carabinieri della stazione di Fuorigrotta insieme a quelli del nucleo radiomobile lo hanno arrestato per. Il 49enne è entrato all'interno di undi via Leopardi, all'altezza del ...Il 49enne è entrato in undi via Leopardi a Napoli: indossava un cappello e la mascherina anti - Covid, ma aveva anche un coltello da cucina. Ha minacciato il proprietario dell'attività commerciale e si è fatto ...NAPOLI – Circolava liberamente in strada nonostante si trovava in quarantena perché positivo al Coronavirus. Per questo motivo, un uomo che era a bordo della sua auto, dopo un accertamento dei Carabin ...Armato di coltello, col volto travisato da un cappello e la mascherina, è entrato in un oleificio nel quartiere Fuorigrotta a Napoli, minacciando il titolare di consegnargli la somma di ...