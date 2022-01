Quirinale | Toti vede Renzi | se Cav fuori pronti a unire 80 parlamentari su unico nome**

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Divisi, per il momento, dalla candidatura ancora sul tavolo di Silvio Berlusconi. Male forze -un 'pacchetto' di circa 80- su unnome se il Cavaliere dovesse uscire di scena. E' quanto emerso da un breve colloquio, in tarda mattinata, a palazzo Giustiniani, apprende l'Adnkronos, tra Matteoe Giovanni, che oggi ha visto anche Matteo Salvini e Luigi Di Maio. In attesa che il leader azzurro sciolga la riserva (da Arcore assicurano entro domenica) va avanti il progetto comune che coinvolge 'Coraggio Italia', 'Italia viva', 'Cambiamo' e gli altri 'cespugli' centristi. L'obiettivo, raccontano, resta sempre quello di lavorare a una federazione moderata ben radicata in Parlamento (80 'sentinelle' appunto tra deputati e ...

Advertising

Open_gol : Draghi al Quirinale e nuovo esecutivo, con una pedina per Coraggio Italia che vanta, con il governatore Toti, 32 gr… - Rom_Lisa : RT @sole24ore: Elezione Quirinale, Toti: 'Con Renzi obiettivi comuni. Alternativa a Berlusconi? Aspettiamo' - Il Sole 24 ORE - sole24ore : Elezione Quirinale, Toti: 'Con Renzi obiettivi comuni. Alternativa a Berlusconi? Aspettiamo' - Il Sole 24 ORE… - infoitinterno : Quirinale, Toti: “Renzi? Lo sento quotidianamente, tutti sentono tutti. Non lavoro a nessun piano B” - 34_liss : RT @rtl1025: ??? 'Se il centrodestra deciderà di ritirare la candidatura di #Berlusconi al #Quirinale sempre più tardi è probabile che di fr… -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale Toti

Il Sannio Quotidiano

La partita del, le spaccature ormai evidenti all'interno dei gruppi parlamentari e una leadership, ... i giallorossi (Pd - M5S - Mdp) sono al 37,1% ( - 1,3), il centrodestra (Lega - FI -)...... bolognese e oggi coordinatore di Bologna di Coraggio Italia (il movimento creato da Giovannie dal sindaco di Vicenza Luigi Brugnaro) ragiona così sulle manovre per il, con l'...Il parlamentare di Coraggio Italia, passato prima in Forza Italia, fu attaccato da Grillo al momento del suo addio: "Gli offro più di ...Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "In queste settimane Italia Viva ha fatta la scelta diversa di un accordo, non so se anche formalizzato, con Luigi Brugnaro, Giovanni Toti e altre formazioni più ...