Quirinale | Sgarbi | “Operazione scoiattolo finita | Berlusconi indichi lui Draghi”

"L'Operazione scoiattolo è finita da un pezzo, è finita esattamente con le ultime telefonate fatte venerdì scorso insieme a Silvio…". Parola di Vittorio Sgarbi, che fino a qualche giorno fa aveva fatto da 'centralinista' a Silvio Berlusconi per chiamare e convincere i parlamentari indecisi a votarlo per il Colle. Il critico d'arte ora consiglia vivamente al Cav, per mantenere ancora il boccino in mano, di "aprire una pausa di riflessione" e approfittarne per poi annunciare "subito" un passo indietro, indicando un nome alternativo agli alleati del centrodestra. "L'Operazione scoiattolo è finita -precisa Sgarbi all'Adnkronos- da quando sono rimasto da solo… Chiarisco che io non lavoro per Berlusconi ma ...

