Quanto è a rischio Napoli-Salernitana? Si gioca il 23, due calciatori sono positivi dal 14, tre dal 15 gennaio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Quanto è a rischio Napoli-Salernitana? Al momento, con nove positivi (l’ultimo è stato annunciato questa sera dal club granata), la Asl potrebbe intervenire e la Lega Serie A non potrebbe opporsi e quindi dovrebbe fermare la pantomima del 3-0 a tavolino. È la novità del Protocollo. Con nove positivi, le Asl possono intervenire. Ricordiamo che la Salernitana non comunica i nomi dei calciatori positivi, almeno non sul sito ufficiale del club. Oggi è giovedì 20 gennaio. Napoli-Salernitana è in programma domenica 23 gennaio. Vediamo quale potrà essere la situazione per domenica, sempre salvo l’insorgere di nuovi casi di Covid. Questa la tabella cronologica ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 gennaio 2022)è a? Al momento, con nove(l’ultimo è stato annunciato questa sera dal club granata), la Asl potrebbe intervenire e la Lega Serie A non potrebbe opporsi e quindi dovrebbe fermare la pantomima del 3-0 a tavolino. È la novità del Protocollo. Con nove, le Asl posintervenire. Ricordiamo che lanon comunica i nomi dei, almeno non sul sito ufficiale del club. Oggi è giovedì 20è in programma domenica 23. Vediamo quale potrà essere la situazione per domenica, sempre salvo l’insorgere di nuovi casi di Covid. Questa la tabella cronologica ...

