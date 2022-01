Prato di San Siro problema per Inter e Milan: la sosta arriva al momento giusto (Di giovedì 20 gennaio 2022) Prato di San Siro non esattamente in buone condizioni È stato un mese di gennaio impegnativo per il Prato di San Siro. E lo sarà ancora di più nel fine settimana quando prima l’Inter (che dovrebbe ospitare il Venezia, Covid permettendo) e il Milan (che attende la Juventus) giocheranno le ultime due partite di questo mese in un San Siro il cui manto erboso sta soffrendo e non poco dei troppi e ravvicinati impegni, prima di lasciare nuovamente spazio alle Nazionale, quando ci sarà un po’ di riposo per provare a trovare una soluzione. “Porzioni di campo sconnesse, zolle che si alzano, buche che diventano un pericolo quando un calciatore scarica tutto il peso del corpo su una gamba per prendere posizione, come ha fatto Correa durante Inter-Empoli di ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022)di Sannon esattamente in buone condizioni È stato un mese di gennaio impegnativo per ildi San. E lo sarà ancora di più nel fine settimana quando prima l’(che dovrebbe ospitare il Venezia, Covid permettendo) e il(che attende la Juventus) giocheranno le ultime due partite di questo mese in un Sanil cui manto erboso sta soffrendo e non poco dei troppi e ravvicinati impegni, prima di lasciare nuovamente spazio alle Nazionale, quando ci sarà un po’ di riposo per provare a trovare una soluzione. “Porzioni di campo sconnesse, zolle che si alzano, buche che diventano un pericolo quando un calciatore scarica tutto il peso del corpo su una gamba per prendere posizione, come ha fatto Correa durante-Empoli di ...

