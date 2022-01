Pier Luigi Bersani e Matteo Bassetti ospiti di Accordi&Disaccordi venerdì 21 gennaio alle 22.45 su Nove. Con Marco Travaglio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Torna l’appuntamento settimanale del Nove con la politica e l’attualità: la puntata di ‘Accordi&Disaccordi’ in onda venerdì 21 gennaio alle 22.45 vede ospiti il deputato di Liberi e Uguali e leader di Articolo Uno Pier Luigi Bersani e il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Con i conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi si discuterà della partita del Quirinale, tuttora apertissima a pochi giorni dalla prima chiama per l’elezione del presidente della Repubblica. Inoltre si continuerà a discutere della situazione pandemica all’indomani dell’estensione dell’obbligo di Green Pass. Come sempre spazio al direttore de Il Fatto Quotidiano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Torna l’appuntamento settimanale delcon la politica e l’attualità: la puntata di ‘Accordi&Disaccordi’ in onda2122.45 vedeil deputato di Liberi e Uguali e leader di Articolo Unoe il professor, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Con i conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi si discuterà della partita del Quirinale, tuttora apertissima a pochi giorni dalla prima chiama per l’elezione del presidente della Repubblica. Inoltre si continuerà a discutere della situazione pandemica all’indomani dell’estensione dell’obbligo di Green Pass. Come sempre spazio al direttore de Il Fatto Quotidiano ...

