Petrolio: stabile in avvio, wti a 86,95 dollari (Di giovedì 20 gennaio 2022) stabile il Petrolio in avvio di giornata. Il Wti e' scambiato a 86,95 dollari al barile ( - 0,01%) il Brent a 88,28 dollari ( - 0,18%). . 20 gennaio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022)ilindi giornata. Il Wti e' scambiato a 86,95al barile ( - 0,01%) il Brent a 88,28( - 0,18%). . 20 gennaio 2022

Advertising

LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Petrolio: stabile in avvio, wti a 86,95 dollari: Brent a 88,28 dollari al barile - fisco24_info : Petrolio: stabile in avvio, wti a 86,95 dollari: Brent a 88,28 dollari al barile - nebenet : RT @dukana2: Disastro #Covid #Basilicata perché non hanno chiuso impianti petroliferi dei criminali #Eni #Shell e #Total ??un altro morto??… - dukana2 : RT @dukana2: Disastro #Covid #Basilicata perché non hanno chiuso impianti petroliferi dei criminali #Eni #Shell e #Total ??un altro morto??… - mikedells : RT @dukana2: Disastro #Covid #Basilicata perché non hanno chiuso impianti petroliferi dei criminali #Eni #Shell e #Total ??un altro morto??… -