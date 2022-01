Perde il controllo dell’auto e si ribalta | paura per due 19enni

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incidente stradale senza gravi conseguenze questa mattina sulla Sp 153 nell’area di contrada San Vitale a Benevento. Una 19enne alla guida di una Fiat Panda, che viaggiava in direzione del capoluogo, ha perso ilurtando contro un muretto di contenimento endosi, terminando la sua corsa sulla carreggiata opposta. Solo tanto spavento per la 19enne e una sua coetanea, rimaste intrappolate all’interno. I vigili del Fuoco, dopo aver isolato l’impianto di alimentazione a GPL e liberate le ragazze, hanno messo in sicurezza l’arteria. Per i rilievi la Polizia Municipale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

