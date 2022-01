Pedofilia | rapporto sulla diocesi di Monaco retta Ratzinger | 497 vittime di abusi Il Papa emerito accusato di negligenza per 4 casi

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Una tegola pesantissimavita di Benedetto XVI a nove anni dalle sue dimissioni. Secondo quanto emerso dalindipendentedel clero dell’arcidie Frisinga, di cuifu arcivescovo dal 1977 al 1981, sono almeno 497 ledegli. Per lo più si tratta di giovani di sesso maschile, il 60 per cento dei quali di età compresa fra gli 8 e i 14 anni. Gli abusatori sono almeno 235, fra cui 173 preti, 9 diaconi, 5 referenti pastorali e 48 persone dell’ambito scolastico. Numeri mostruosi ai quali si aggiunge che ilvienediin quattronel periodo in cui guidava ...

