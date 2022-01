Oliena, allevatore ucciso davanti a casa (Di giovedì 20 gennaio 2022) All'alba Antonio Corrias , un allevatore di 59 anni, è stato ucciso a fucilate appena uscito di casa in via Massaua a Oliena, Nuoro Leggi su quotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) All'alba Antonio Corrias , undi 59 anni, è statoa fucilate appena uscito diin via Massaua a, Nuoro

