Nuovo scandalo scommesse nel calcio | “puntate anomale su un’ammonizione nel match di campionato”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Unrischia di travolgere il mondo del, in particolar modo la Premier League. Nel mirino sono finite alcuneconsideratee che riguardano un singolo evento:nei confronti di un calciatore dell’Arsenal che si sarebbe verificata durante una partita di. Secondo quanto riporta The Athletic i bookmakers avrebbero avvertito di un’ondata di. “La federazione è a conoscenza della questione e la sta esaminando”, ha fatto sapere un portavoce della Fa. Si tratta dispot che danno la possibilità di scommettere su giocate particolari e che riguardano singoli dettagli, in questo caso. Il ...

Advertising

CalcioWeb : Un nuovo scandalo #scommesse nel mondo del calcio: puntate anomale su un'ammonizione durante un match di campionato - Sport_Fair : Un nuovo scandalo #calcioscommesse travolge il calcio: nel mirino puntate anomale su un'ammonizione durante la part… - 1devilnevercry : @4everAnnina Probabilmente un figurante, che serve a mascherare il vero potere che c'è dietro. Lo si è capito quan… - zazoomblog : Cristina di Spagna verso il divorzio? Nuovo scandalo per la cognata di Letizia di Spagna - #Cristina #Spagna… - RadioFrecciaOf : Nuove immagini di Pam & Tommy Guarda l'ultimo trailer ufficiale della serie sullo scandalo del sex tape di Tommy L… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo scandalo

AMICA - La rivista moda donna

... che gli ha impedito di prendere parte agli Open, il numero 1 del tennis mondiale, rientrato in Serbia, è infatti finito al centro di unmediatico. Novak Djokovic 'recidivo': in aereo ...Fin qui niente di, capita spesso che degli influencer si ritrovino costretti a scusarsi ... Ma dopo l'esplosione delloi fan hanno scavato un po' e hanno scoperto che la venticinquenne ...Il dossier di tecnici e consulenti denuncia: «Paratoie da smontare ogni 5 anni, la corrosione delle cerniere, l’uso del grasso» ...Travolto dagli scandali bancari del 2008 e del 2012 il tasso interbancario londinese, utilizzato come riferimento per contratti del valore di 300mila miliardi di dollari è stato sostituito da parametr ...