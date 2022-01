Nuovi guai per Baldwin denunciato dalla sorella di un marine ucciso a Kabul in un attentato suicida (Di giovedì 20 gennaio 2022) Non è un periodo proprio felice per Alec Baldwin che, dopo la vicenda dell’uccisione della direttrice della fotografia Halyna Hutchins sul set del film Rust a causa di un proiettile in una pistola apparentemente scarica maneggiata dall’attore, ora deve fronteggiare la denuncia delle sorelle e della vedova di un marine, Rylee McCollum, morto a Kabul, perché, sostengono le tre donne che chiedono un risarcimento di 25 milioni di dollari, la star di Hollywood le avrebbe fatte finire nel tritacarne mediatico dell’odio social con un incauto post pubblicato su Instagram. Le tre donne accusano Baldwin di violazione della privacy, diffamazione, negligenza e inflizione intenzionale di stress emotivo. Tutto sarebbe iniziato quando Baldwin, colpito dalla storia del marine, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Non è un periodo proprio felice per Alecche, dopo la vicenda dell’uccisione della direttrice della fotografia Halyna Hutchins sul set del film Rust a causa di un proiettile in una pistola apparentemente scarica maneggiata dall’attore, ora deve fronteggiare la denuncia delle sorelle e della vedova di un, Rylee McCollum, morto a, perché, sostengono le tre donne che chiedono un risarcimento di 25 milioni di dollari, la star di Hollywood le avrebbe fatte finire nel tritacarne mediatico dell’odio social con un incauto post pubblicato su Instagram. Le tre donne accusanodi violazione della privacy, diffamazione, negligenza e inflizione intenzionale di stress emotivo. Tutto sarebbe iniziato quando, colpitostoria del, ...

