Napoli-Salernitana | scelto l’arbitro del derby | i precedenti sorridono agli azzurri

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo la preziosissima vittoria con il Bologna, che ha permesso aldi accorciare da Inter e Milan e di allungare sull’Atalanta, la testa è all’accesocon lada giocarsi allo Stadio Diego Armando Maradona. Una sfida che non può essere assolutamente sottovalutata: infatti già nella partita d’andata giocata all’Arechi i salernitani ce la misero tutta per provare a strappare risultato di prestigio contro i rivali del. Glifaticarono a portarsi a casa la partita, vincendo per 1-0 grazie al gol di Zielinski e chiudendo la partita in 10 uomini per il rosso a Koulibaly. Foto: Getty – Luca Pairetto Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 23esima giornata. Il match frasarà arbitrato da Pairetto, ...

Advertising

capuanogio : Il derby tra #Salernitana e #Napoli è un caso: i granata hanno 8 positivi e sono a rischio anche con il protocollo… - sscnapoli : ?? #NapoliSalernitana, biglietti in vendita a partire dalle ore 11:00. ?? #ForzaNapoliSempre - Stenapoli : RT @sscnapoli: ??? #NapoliSalernitana sarà diretta dall’arbitro Pairetto di Torino. ?? #ForzaNapoliSempre - insignecec : RT @sscnapoli: ??? #NapoliSalernitana sarà diretta dall’arbitro Pairetto di Torino. ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ??? #NapoliSalernitana sarà diretta dall’arbitro Pairetto di Torino. ?? #ForzaNapoliSempre -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Salernitana

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Serie A, quali partite sono a rischio col nuovo protocollo. Rinvio previsto dalla Lega con la positività del 35% degli atleti Da ieri in Serie A c'è in ...Commenta per primo L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per, gara valida per la prossima giornata di Serie A, la 4a del girone di ritorno.domenica ore 15.00 Pairetto Longo - Bottegoni Iv: Cosso Var: Banti Avar: ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Oltre a Inter-Venezia, anche Napoli-Salernitana sarebbe a rischio rinvio per l’alto numero di contagi tra le fila granata Inter-Venezia non sarebbe l’un ...Campionato no stop. Dopo la vittoria di domenica contro la Woman Napoli, la Salernitana torna in campo contro il Cus Cosenza per il recupero della 12\^ giornata per restare in pien ...