Mobilità Aerea Avanzata | accordo tra Regione Lombardia ed Enac

(Di giovedì 20 gennaio 2022) L'(Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) e lahanno firmato un Protocollo d'Intesa per realizzare attività comuni a favore dello sviluppo di nuovi concetti di...

Advertising

Cionfry : RT @Aero_Lombardy: Protocollo d’intesa tra @RegLombardia e @EnacGov sulla Mobilità Aerea Avanzata. Il commento del presidente del nostro Cl… - EnacGov : Firmato protocollo d’intesa #ENAC - @RegLombardia per sviluppo nuovi concetti di mobilità aerea avanzata e sostenib… - GandiniV : RT @Aero_Lombardy: Protocollo d’intesa tra @RegLombardia e @EnacGov sulla Mobilità Aerea Avanzata. Il commento del presidente del nostro Cl… - Univa_Stampa : RT @Aero_Lombardy: Protocollo d’intesa tra @RegLombardia e @EnacGov sulla Mobilità Aerea Avanzata. Il commento del presidente del nostro Cl… - Aero_Lombardy : Protocollo d’intesa tra @RegLombardia e @EnacGov sulla Mobilità Aerea Avanzata. Il commento del presidente del nost… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità Aerea

askanews

L'Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) e la Regione Lombardia hanno firmato un Protocollo d'Intesa per realizzare attività comuni a favore dello sviluppo di nuovi concetti diavanzata e sostenibile (Advanced Air Mobility). L'obiettivo è migliorare la qualità della vita dei cittadini con l'introduzione di servizi innovativi che sfruttino la 'terza dimensione',...L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e Regione Lombardia hanno firmato il Protocollo d'Intesa per realizzare attività comuni a favore dello sviluppo di nuovi concetti diavanzata e sostenibile (Advanced Air Mobility).