Milan, più vicino il prestito di Bailly dal Manchester United

Il Manchester United, secondo la Gazzetta dello Sport, ha aperto la porta al Milan riguardo al prestito del difensore ivoriano Eric Bailly, attualmente impegnato in Coppa d'Africa e uno dei candidati principali per sostituire l'infortunato Simon Kjaer.

Ultime Notizie dalla rete : Milan più Theo Hernandez: "Pioli ha cambiato la mia vita. Fiero del rapporto con Maldini al Milan" ' Dal primo momento in cui sono arrivato al Milan - racconta - Pioli mi ha dato quella sicurezza di cui avevo bisogno per ottenere di più del mio gioco e grazie a questo ho migliorato il mio ...

Milan, più vicino il prestito di Bailly dal Manchester United Il Manchester United, secondo la Gazzetta dello Sport, ha aperto la porta al Milan riguardo al prestito del difensore ivoriano Eric Bailly, attualmente impegnato in Coppa d'Africa e uno dei candidati principali per sostituire l'infortunato Simon Kjaer. Calciomercato, le ...

