Media serbi | Djokovic potrebbe chiedere risarcimento da 3 | 8 mln

Advertising

iamlazarperovic : @Korrado77 I 18 milioni di commissione li riporta qualche media italiano, ai giornali serbi l'agente non ha mai dat… - DomenicoMazzil5 : RT @Agenzia_Ansa: Novak #Djokovic, dopo il decreto di espulsione, partirà dall'Australia alle 12.30 ora italiana, 22.30 locali, con un volo… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Novak #Djokovic, dopo il decreto di espulsione, partirà dall'Australia alle 12.30 ora italiana, 22.30 locali, con un volo… - SoniaLaVera : RT @Lisa90135765: Djokovic: media, lascia l'Australia alle 12.30. Novak Djokovic, dopo il decreto di espulsione, partirà dall'Australia al… - Testament73 : RT @Lisa90135765: Djokovic: media, lascia l'Australia alle 12.30. Novak Djokovic, dopo il decreto di espulsione, partirà dall'Australia al… -

Ultime Notizie dalla rete : Media serbi

Agenzia ANSA

A riferirlo sono oggi i. Il campione starebbe valutando tale ipotesi con i suoi legali. Le lamentele, riferiscono i, riguarderebbero in particolare le condizioni in cui Djokovic ...Contenuti topTomás Pa o esulta dopo il gol del 4 - 2 del Portogallo UEFA Corpo articolo I ... Isi portano sul 2 - 0 nei primi sei minuti. Il capitano Marko Pr?i trasforma un rigore e ...Novak Djokovic potrebbe far causa al governo australiano chiedendo un risarcimento di 3,8 milioni di euro per il cattivo trattamento subito a suo avviso durante la disputa giudiziaria dei giorni scors ...L’Australia ribadisce la sua posizione sugli ingressi nel Paese. In vista della World Surf League, il ministro della Salute federale ha affermato che l'11 volte campione del mondo, Kelly Slater, non s ...