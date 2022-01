LIVE Gambia-Tunisia 1-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Ablie Jallow firma la vittoria degli Scorpioni nel recupero. Pagelle e highlights (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90’+3 JALLOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWWWWW!!!!! All’ultimo respiro il Gambia trova il goal della vittoria, pallone scodellato in area con il classe 1998 che controlla e con un collo sinistro manda all’incrocio dei pali. Gambia-Tunisia 1-0. 90’+2 ROSSO Tunisia! Espulso un altro membro della panchina per proteste. 90’+1 Rilancio lungo di Gaye. 90? Ci saranno tre minuti di recupero. 89? Va Msakni che spara sulla barriera. 88? Calcio di punizione dal vertice sinistro dell’area in favore della Tunisia. 86? CAMBIO Gambia! Esce Modou Barrow, entra Jobe. 85? Rimessa dal fondo in favore della Tunisia. 84? Mette fuori la difesa del Gambia. 83? Calcio d’angolo, ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90’+3 JALLOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWWWWW!!!!! All’ultimo respiro iltrova il goal della, pallone scodellato in area con il classe 1998 che controlla e con un collo sinistro manda all’incrocio dei pali.1-0. 90’+2 ROSSO! Espulso un altro membro della panchina per proteste. 90’+1 Rilancio lungo di Gaye. 90? Ci saranno tre minuti di. 89? Va Msakni che spara sulla barriera. 88? Calcio di punizione dal vertice sinistro dell’area in favore della. 86? CAMBIO! Esce Modou Barrow, entra Jobe. 85? Rimessa dal fondo in favore della. 84? Mette fuori la difesa del. 83? Calcio d’angolo, ...

zazoomblog : LIVE Gambia-Tunisia 0-0 Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: finisce il primo tempo! - #Gambia-Tunisia #Coppa #d’Africa - Africansoccerup : #Afcon2021 live scores: Mali 1 (Haidara) - 0 Mauritania* Gambia 0 - 0 Tunisia* #TotalEnergiesAFCON2021 - Africansoccerup : #Afcon2021 live scores: Mali 0 - 0 Mauritania* Gambia 0 - 0 Tunisia* #TotalEnergiesAFCON2021 - efllivestream0 : Ivory Coast vs Algeria Live Stream??Live:: - TodayHeadline42 : Gambia vs Tunisia LIVE: Stream, score, TV channel, team news CONFIRMED plus Mali vs Mauritania -