(Di giovedì 20 gennaio 2022) Il campione olimpico dei 100 metri Marcellha deciso di divorziare dall’agenzia diche ne curava l’immagine. Una decisione che sta innescando un braccio di ferro. “Abbiamo ricevuto il ricorso. Questa iniziativa della Doom ci ha stupito, visto che sono stati fatti diversi tentativi perché avvenisse tutto con modalità assolutamente diverse. C’era la volontà di tentare di non mettere fine a questoin questo modo. Da parte nostra c’era la disponibilità a trovarci d’accordo. Inoltre è stato anche fatto un tentativo di andare avanti insieme, ma non ci si è trovati”. Lo ha spiegato Fabio Ventura, uno dei legali del campione olimpico Marcell, interpellato dall’Adnkronos. “Inoltre si trattava di un contratto di consulenza e affiancamento quindi a maggior ragione questo tipo ...

Advertising

repubblica : Jacobs e Fedez, dopo il divorzio si apre la battaglia legale tra il campione olimpico e il rapper - Corriere : Jacobs abbandona Fedez che gli curava l’immagine: si apre una battaglia legale - infoitsport : Marcell Jacobs divorzia dall’agenzia di Fedez che gli curava l’immagine: è battaglia legale - infoitsport : Marcell Jacobs rompe con Fedez. Battaglia legale per la gestione dell’immagine del campione azzurro:… - infoitsport : Legale Jacobs: 'Società Fedez? Venuto meno rapporto fiduciario, liberi di rescindere' -

Ultime Notizie dalla rete : Legale Jacobs

... la X - Hybrid di Luca Oddo, si occuperà di comunicazione, ufficio stampa italiano e internazionale, sponsorizzazioni, partee logistica per seguire sotto qualsiasi aspetto. La X - ...... la X - Hybrid di Luca Oddo, si occuperà di comunicazione, ufficio stampa italiano e internazionale, sponsorizzazioni, partee logistica per seguire sotto qualsiasi aspetto. La X - ...Il tutto, sottolineano sempre le fonti dello staff legale dello sprinter, messo nero su bianco in uno scambio di comunicazioni tra avvocati, che sono di fatto già un contenzioso legale Si tratta, prec ...Atletica, il legale di Marcell Jacobs spiega il divorzio dalla società di Fedez: "Aveva un contratto da influencer, è venuta meno la fiducia" ...