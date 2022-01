La Russia annuncia manovre navali in tutto il mondo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il leader Vladimir PutinMOSCA – Tra gennaio e febbraio la Marina russa condurrà esercitazioni in tutti i mari di competenza delle sue flotte, cioè nell’Atlantico, nel Pacifico, nell’Artico e nel Mediterraneo. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass. Nelle esercitazioni saranno impegnate oltre 140 navi, 60 aerei e circa 10.000 effettivi. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il leader Vladimir PutinMOSCA – Tra gennaio e febbraio la Marina russa condurrà esercitazioni in tutti i mari di competenza delle sue flotte, cioè nell’Atlantico, nel Pacifico, nell’Artico e nel Mediterraneo. Lo hato il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass. Nelle esercitazioni saranno impegnate oltre 140 navi, 60 aerei e circa 10.000 effettivi. L'articolo L'Opinionista.

