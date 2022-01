James Bond | i produttori confermano che hanno parlato di Idris Elba

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Idei film dedicati alle avventure diconfermato che il nome diè emerso in alcune conversazioni sull'iconico ruolo. Idelle avventure dirivelato che si èdidurante le conversazioni riguardanti il prossimo interprete dell'agente 007. Barbara Broccoli e Michael G. Wilsonrecentementedella ricerca dell'erede di Daniel Craig nel podcast Crew Call, di Deadline, svelando l'interessante dettaglio che riguarda la star di Luther. Barbara Broccoli, parlando del futuro dell'agente 007n dopo No Time to Die, ha raccontato: "Conosciamo ...

Advertising

starseya : RT @starseya: #cristinasanremo40 Junior pianta mordicchiosa James Bond junior Juny peperina inventatutto - LasioAnna : RT @starseya: #cristinasanremo40 Junior pianta mordicchiosa James Bond junior Juny peperina inventatutto - starseya : #cristinasanremo40 Junior pianta mordicchiosa James Bond junior Juny peperina inventatutto - 3cinematographe : - rafcapuozzo : @LelaDipi a James Bond non capitano mai queste stronzate ?? -

Ultime Notizie dalla rete : James Bond

Cinematographe.it - FilmIsNow

e Batman sono due icone dell'immaginario collettivo, il regista di The Batman Matt Reeves sembra vederci delle grandi similitudini Cosa hanno in comune Batman e? A detta del ...Da Chaplin a Kubrick passando per Totò e. Da Chaplin a Kubrick passando per Totò eAl 42esimo posto (ammesso che ci sia un ordine di preferenza) troviamo il cult "Barry Lindon" ...I produttori dei film dedicati alle avventure di James Bond hanno confermato che il nome di Idris Elba è emerso in alcune conversazioni sull'iconico ruolo. I produttori delle avventure di James Bond h ...Amadeus ha annunciato le canzoni scelte dai big per la quarta serata del festival: ci saranno brani nazionali e internazionali dagli anni '60 ai '90 ...