Inflazione area euro al 5% | mai così alta Lagarde Bce | “Nel 2022 i prezzi freneranno Nessuna stretta monetaria in vista”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 gennaio 2022) L’istituto di statisticapeostat ha confermato che lo scorso dicembre l’dell’si è attestata al 5%, il valore più alto dall’inizio delle sue rilevazioni, nel 1997. Il dato è in linea con la stima preliminare diffusa lo scorso 7 gennaio. A livello di singoli paesi le maggiori tensioni suial consumo si rilevano in Spagna (6,6%), Germania (5,7%) e Olanda (6,4%). Più contenuti i valori degli indici di Francia (3,4%) e Portogallo (2,8%). Italia nel mezzo con un’al 4,2%. Dalla Germania arriva però oggi un nuovo segnale sulle tensioni inflattive. L’ indice deialla produzione, che tende ad anticipare l’andamento deial consumo, è balzato in dicembre del 5% rispetto a novembre, ben ...