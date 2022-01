Il meteo in Campania: le previsioni per giovedì 20 gennaio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni per giovedì 20 gennaio: Avellino – Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1549m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1533m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper20: Avellino – Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1549m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allertapresente. Benevento – cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1533m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. ...

