“Hi mom, I’m on top of the world!”: l’hostess della Emirates sul Burj Khalifa fa il giro del mondo (Di giovedì 20 gennaio 2022) “To the worlds greatest show”, recita il cartello che la hostess della compagnia tiene in mano. Mentre sorride, in piedi sulla punta del Burj Khalifa, questa è la nuova, folle trovata pubblicitaria della compagnia aerea Emirates. Conosciuti ormai per i loro spot stravaganti, ai quali, in pieno stile Emirati Arabi, non si bada a spese, la società Emirates è tornata con un nuovo spot ad altissima quota. “La calma e la fiducia dell’equipaggio di cabina che si vede nello spot pubblicitario sono l’incarnazione del nostro personale in prima linea, che serve i viaggiatori e ne garantisce la sicurezza. Siamo orgogliosi di essere tra i pochi privilegiati a cui è stato permesso filmare in cima al Burj Khalifa gli altri sono stati il Principe ereditario ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) “To the worlds greatest show”, recita il cartello che la hostesscompagnia tiene in mano. Mentre sorride, in piedi sulla punta del, questa è la nuova, folle trovata pubblicitariacompagnia aerea. Conosciuti ormai per i loro spot stravaganti, ai quali, in pieno stile Emirati Arabi, non si bada a spese, la societàè tornata con un nuovo spot ad altissima quota. “La calma e la fiducia dell’equipaggio di cabina che si vede nello spot pubblicitario sono l’incarnazione del nostro personale in prima linea, che serve i viaggiatori e ne garantisce la sicurezza. Siamo orgogliosi di essere tra i pochi privilegiati a cui è stato permesso filmare in cima algli altri sono stati il Principe ereditario ...

