Google Maps & Helbiz insieme per la micro-mobilità urbana | a disposizione monopattini | bici e scooter elettrici

(Di giovedì 20 gennaio 2022) L’unione fa la forza. Soprattutto nell’ambito della: sarà proprio il leader mondiale del settore, il primo a essere quotato al Nasdag Stock Market a completare l’integrazione dei veicoli, visibile ora anche su– Adobe StockGrazie a questa implementazione, infatti, gli e-e ciclomotorimade inverranno visualizzati sulla mappa con il relativo prezzo approssimativo, la durata del viaggio stimata e il percorso ottimizzato per la destinazione desiderata del viaggiatore. Dopo aver selezionato questo metodo di trasporto, i motociclisti verranno reindirizzati all’app ...

Il leader della micromobilità ha annunciato ieri la finalizzazione dell'integrazione dei suoi mezzi elettrici all'interno dell'applicazione del colosso americano. «Questa integrazione faciliterà agli ...