Gerry Scotti, invito a sorpresa in prima serata: si forma di nuovo la coppia storica (Di giovedì 20 gennaio 2022) Occasione speciale per Gerry Scotti che torna in prima serata accanto ad un noto volto della Mediaset e già sua collega in passato Il conduttore Gerry Scotti (screenshot Mediaset)Continua il successo di Gerry Scotti che, nonostante alcune difficoltà, resta un volto storico della nota rete televisiva Mediaset. prima il consueto appuntamento con Tu Si Que Vales nei panni di giudice speciale, poi il suo cavallo di battaglia Caduta Libera sia in versione preserale che in prima serata con il torneo dei campioni. Il conduttore potrebbe adesso fare nuovamente il suo ritorno proprio in prima serata e soprattutto con un volto storico ed amatissimo dal grande pubblico.

