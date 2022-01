Everton, per la panchina spunta il nome di un Campione del Mondo (Di giovedì 20 gennaio 2022) La squadra di Liverpool cerca un allenatore, tra i nomi sondati secondo il The Sun ci sarebbe anche quello di Fabio Cannavaro Fabio Cannavaro potrebbe presto trovare una nuova panchina. Secondo quanto rivelato dal The Sun, l’ex difensore sarebbe tra i candidati per approdare alla guida dell’Everton. La squadra di Liverpool, al momento al sedicesimo posto della classifica in Premier League con appena sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione, è alla ricerca di un nuovo allenatore. E, nella lista dei nomi sondati dalla dirigenza dei Toffees, c’è anche il nome di Cannavaro. L’ultima esperienza in panchina del Campione del Mondo del 2006 risale a settembre 2021, quando risolse il suo contratto con i cinesi del Guangzhou Evergrande. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) La squadra di Liverpool cerca un allenatore, tra i nomi sondati secondo il The Sun ci sarebbe anche quello di Fabio Cannavaro Fabio Cannavaro potrebbe presto trovare una nuova. Secondo quanto rivelato dal The Sun, l’ex difensore sarebbe tra i candidati per approdare alla guida dell’. La squadra di Liverpool, al momento al sedicesimo posto della classifica in Premier League con appena sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione, è alla ricerca di un nuovo allenatore. E, nella lista dei nomi sondati dalla dirigenza dei Toffees, c’è anche ildi Cannavaro. L’ultima esperienza indeldeldel 2006 risale a settembre 2021, quando risolse il suo contratto con i cinesi del Guangzhou Evergrande. L'articolo proviene da Calcio News 24.

