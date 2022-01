Advertising

AndreaVenanzoni : Con il caso Djokovic, i fautori “open borders” hanno non solo scoperto che i confini a quanto pare e quando fa como… - iconanews : Djokovic: giudici Australia, espellerlo non è stato irrazionale - marcoranieri72 : RT @ElGusty99523701: È uno dei passaggi chiave nelle motivazioni della sentenza che James Allsop, capo del collegio di tre giudici della Fe… - Aquila6811 : RT @infoitsport: I giudici:' Djokovic alimentava il sentimento no vax' | Udinese Blog - infoitsport : I giudici:' Djokovic alimentava il sentimento no vax' | Udinese Blog -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic giudici

I treaustraliani che hanno respinto all'unanimità la richiesta di Novakdi rimanere in Australia per partecipare agli Australian Open hanno rivelato le ragioni della loro sentenza. Lo ...Secondo i'a gennaio 2022non è vaccinato. Il ministro ha tutte le possibilità di concludere che per un anno abbia scelto di non vaccinarsi. Il fatto che avesse una ragione per non ...I tre giudici australiani che hanno respinto all'unanimità la richiesta di Novak Djokovic di rimanere in Australia per partecipare agli Australian Open hanno rivelato le ragioni della loro sentenza. ( ...Secondo la Corte, la presenza di Nole in Australia 'avrebbe potuto alimentare il sentimento anti-vaccini'. 'Una star del tennis può influenzare persone di tutte le età, ma soprattutto i giovani e più ...