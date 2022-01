Covid: Francia verso calendario per fine restrizioni (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il governo francese dovrebbe confermare le restrizioni oggi durante il Consiglio di Difesa Sanitaria in programma questa mattina a Parigi, ma potrebbe al tempo stesso dare alcune "prospettive" con una ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il governo francese dovrebbe confermare leoggi durante il Consiglio di Difesa Sanitaria in programma questa mattina a Parigi, ma potrebbe al tempo stesso dare alcune "prospettive" con una ...

Advertising

TgLa7 : ??#Covid, Francia: 464.769 casi, è nuovo record assoluto?? - Agenzia_Ansa : Covid, focolaio a Hong Kong tra 2mila criceti. In Sudafrica a rischio i felini negli zoo. In Israele 130mila contag… - Adnkronos : Covid in #Francia, nuovo record di contagi. #notizie - CCKKI : #Covid oggi #Francia, #436mila contagi in un giorno. Ieri ci sono stati 231 morti. - angela66762414 : RT @bertero_g: Ospedalizzazioni in Francia: giovani e 'con covid' non 'per covid'. Sarebbe interessante sapere se a causa di reazioni avver… -