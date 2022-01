Coronavirus | 385 morti in 24 ore I nuovi contagi sono 188 797 | cresce ancora il tasso di positività 17%

Leggi su open.online

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Il bollettino del 20 gennaio 2022 Sale il numero delle nuove vittime registrate a causa delin Italia. Nelle ultime 24 ore il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute ha segnalato 385 decessi, in salita rispetto ai 380 di ieri. Per un totale dida inizio emergenza pari a 142.590. Sul fronte deila curva sembra decelerare:188.797 ipositivi dell’ultima giornata contro i +192.320 del monitoraggio precedente. Gli attualmente positivi si attestano a quota 2.682.041. La situazione negli ospedali Per quanto riguarda la pressione sulle strutture sanitarie, oggi 20 gennaio 2022, si registra un incremento degli ingressi quotidiani in terapia intensiva. In 24 ore hanno occupato un posto letto in rianimazione 155 pazienti positivi al ...