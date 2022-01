Bonus matrimonio, firmato il decreto: a chi spetta il contributo (Di giovedì 20 gennaio 2022) È pronto il decreto attuativo per il Bonus matrimonio, il contributo a fondo perduto previsto dal Dl Sostegni bis a favore dagli operatori del comparto eventi. Mise e MEF hanno approvato il decreto wedding, che stanzia 60 milioni di euro a favore delle imprese dei settori wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (Ho.re.ca). Ovvero i settori tra i più penalizzati dall’emergenza Covid-19 e dalle relative restrizioni imposte dal nostro paese. Bonus matrimonio, cos’è Il decreto Sostegni bis ha previsto una misura di favore a sostegno delle imprese operanti nei seguenti settori: wedding; intrattenimento; organizzazione di feste e cerimonie; Hotellerie-Restaurant-Catering ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 20 gennaio 2022) È pronto ilattuativo per il, ila fondo perduto previsto dal Dl Sostegni bis a favore dagli operatori del comparto eventi. Mise e MEF hanno approvato ilwedding, che stanzia 60 milioni di euro a favore delle imprese dei settori wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (Ho.re.ca). Ovvero i settori tra i più penalizzati dall’emergenza Covid-19 e dalle relative restrizioni imposte dal nostro paese., cos’è IlSostegni bis ha previsto una misura di favore a sostegno delle imprese operanti nei seguenti settori: wedding; intrattenimento; organizzazione di feste e cerimonie; Hotellerie-Restaurant-Catering ...

Advertising

miky53553396 : Perché del bonus matrimonio normalmente non ne godono gli sposi? - zazoomblog : Bonus matrimonio 2022: come funziona e a chi spetta - #Bonus #matrimonio #2022: #funziona - zazoomblog : Bonus matrimonio 2022: come funziona e a chi spetta - #Bonus #matrimonio #2022: #funziona - TrendOnline : Nuovo #contributo a #FondoPerduto: arriva il #bonus #matrimonio nel 2022. Leggi l’articolo per scoprire tutti i req… - pf9395 : Il governo dei migliori si è inventato un nuovo bonus. Intanto riprendono gli sfratti. Bonus matrimonio 2022: ecco… -