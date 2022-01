Benedetto XVI accusato di negligenza per 4 casi di abusi sui fedeli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sin dal suo insediamento Papa Francesco ha avviato un’azione riformatrice della Chiesa. Sono molti gli scandali di abusi sessuali e di illeciti finanziari, del presente e del passato, con cui si è ritrovato a dover avere a che fare e con i quali continua a scontrarsi ogni giorno. Tuttavia, non è stato il solo a tentare di restituire alla Santa Sede quell’austerità, disciplina e buona dose di purezza che nel tempo sono andate perse. Anzi, altri prima di lui hanno portato avanti una “politica” volta ad estirpare “i mali della Curia” alla radice. Ma che poi siano riusciti nell’intento oppure no, questa è un’altra storia. Ad esempio, anche il Pontefice Emerito Benedetto XVI si ritrovò nella stessa situazione, ma sfortunatamente pare che più di qualcosa sia stato tralasciato. Stando a quanto rivela un rapporto indipendente sulla pedofilia del clero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sin dal suo insediamento Papa Francesco ha avviato un’azione riformatrice della Chiesa. Sono molti gli scandali disessuali e di illeciti finanziari, del presente e del passato, con cui si è ritrovato a dover avere a che fare e con i quali continua a scontrarsi ogni giorno. Tuttavia, non è stato il solo a tentare di restituire alla Santa Sede quell’austerità, disciplina e buona dose di purezza che nel tempo sono andate perse. Anzi, altri prima di lui hanno portato avanti una “politica” volta ad estirpare “i mali della Curia” alla radice. Ma che poi siano riusciti nell’intento oppure no, questa è un’altra storia. Ad esempio, anche il Pontefice EmeritoXVI si ritrovò nella stessa situazione, ma sfortunatamente pare che più di qualcosa sia stato tralasciato. Stando a quanto rivela un rapporto indipendente sulla pedofilia del clero ...

