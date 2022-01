Basket | Nba | si aggrava la crisi dei Lakers | ko in casa con Indiana

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Los Angeles, 20 gen. -(Adnkronos) - Caris LeVert segna 22 punti nel solo quarto periodo e guida il parziale da 35-24 con cui i Pacers (16-29) chiudono la sfida a Los Angeles e battono a domicilio i(22-23) per 111-104ndo ladei gialloviola, che tengono in panchina nel finale Russell Westbrook, incapaci di trovare continuità anche contro un avversario reduce da quattro sconfitte in fila e alla seconda vittoria nelle ultime 12 partite. LeVert sfrutta dunque nel migliore dei modi la vetrina offerta daie chiude con 30 punti una partita da 12/16 al tiro, 3/4 dall'arco e con 8 rimbalzi: è lui a piazzare quattro canestri in fila negli ultimi minuti di gara e mettere i padroni dialle corde, battuti anche grazie ai 19 punti di Malcolm Brogdon e agli 11 di Justin Holiday. ...