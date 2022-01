Australian Open 2022, quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner col terzo turno? Montepremi e cifre (Di giovedì 20 gennaio 2022) Jannik Sinner prosegue con autorità la propria avventura agli Australian Open 2022. Il secondo turno sul cemento outdoor di Melbourne non ha nascosto insidie per il tennista italiano, capace di surclassare lo statunitense Steve Johnson in tre set. L’altoatesino, che all’esordio aveva liquidato il portoghese Joao Sousa, non ha avuto problemi di sorta contro l’americano: primo set letteralmente dominato, secondo parziale caratterizzato da un break nel momento propizio, terza frazione leggermente più lottata prima di chiudere i conti senza problemi. Jannik Sinner ha vinto con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-3 e ha così staccato il biglietto per il terzo turno del primo Slam della stagione. Il 20enne tornerà in campo tra un ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022)prosegue con autorità la propria avventura agli. Il secondosul cemento outdoor di Melbourne non ha nascosto insidie per il tennista italiano, capace di surclassare lo statunitense Steve Johnson in tre set. L’altoatesino, che all’esordio aveva liquidato il portoghese Joao Sousa, non ha avuto problemi di sorta contro l’americano: primo set letteralmente dominato, secondo parziale caratterizzato da un break nel momento propizio, terza frazione leggermente più lottata prima di chiudere i conti senza problemi.ha vinto con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-3 e ha così staccato il biglietto per ildel primo Slam della stagione. Il 20enne tornerà in campo tra un ...

