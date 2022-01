AUDITEL | DA MARZO AL VIA IL DATO UNICO DI ASCOLTO TV | PC | SMATPHONE E TABLET ECCO GLI ULTIMI DATI

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Il modo di vedere la tv degli italiani sta cambiando, anzi secondo le ultime rilevazioni è già cambiato,perchèdadarà il via ad un nuovo sistema di rilevazione degli ascolti che terrà conto anche della fruizione via internet con diversi device oltre alla tv tradizionale. Il 4° rapporto-Censis rilasciato a dicembre dal titolo “L’Italia multiscreen: dalla Smart Tv allo schermo in tasca, così il Paese corre verso il digitale“, fotografa bene la situazione e spiega il perchèsceglie giustamente di includere la visione della tv tramite altri device rispetto alla tv tradizionale. Cambiano le modalità di visione Sono 7,3 milioni gli italiani dai 4 anni in su (12,5% del totale) che si connettono a internet per guardare i programmi trasmessi in contemporanea sul tradizionale ...