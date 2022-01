Altro che urgenza di libertà, Alessia Marcuzzi rientra di corsa a Mediaset. Ma veramente Pier Silvio si ‘umilia’ così? (Di giovedì 20 gennaio 2022) Alessia Mrcuzzi Tanto rumore per nulla. Dopo appena sei mesi dall’addio a Mediaset perché – parole sue – “non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”, Alessia Marcuzzi torna all’ovile. Nuovi titoli per Alessia, dunque? Nemmeno per idea. Per la conduttrice romana, ennesima conduzione de Le Iene. A sorprendere, tuttavia, non è la conduttrice romana che bussa nuovamente alle porte di Cologno Monzese, ma Pier Silvio Berlusconi che si “umilia” e riaccoglie come se nulla fosse la figliol prodiga. Alessia, nel suo adios dopo più di vent’anni a Mediaset, aveva espresso il desiderio di fare e diventare Altro rispetto alle opportunità che l’azienda le offriva, manifestando ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 20 gennaio 2022)Mrcuzzi Tanto rumore per nulla. Dopo appena sei mesi dall’addio aperché – parole sue – “non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”,torna all’ovile. Nuovi titoli per, dunque? Nemmeno per idea. Per la conduttrice romana, ennesima conduzione de Le Iene. A sorprendere, tuttavia, non è la conduttrice romana che bussa nuovamente alle porte di Cologno Monzese, maBerlusconi che si “umilia” e riaccoglie come se nulla fosse la figliol prodiga., nel suo adios dopo più di vent’anni a, aveva espresso il desiderio di fare e diventarerispetto alle opportunità che l’azienda le offriva, manifestando ...

