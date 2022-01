Adorabili pesti | quello che nessuno ti dice sui figli

Leggi su dilei

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Indipendentemente dal contesto in cui si affrontano gli argomenti relativi alla maternità e aioccorre sempre prestare molta attenzione perché i giudizi e le critiche sono sempre in agguato. Così come lo è il rischio di cadere in quegli antichi cliché che si perpetuano, ieri come oggi. Quelli nei confronti di quelle che scelgono di avere deiquando l’età avanza, lo sono anche per chi, invece, con rammarico e dolore ha ammesso di essersi pentita di quella decisione. E poi c’è chi vive totalmente e solamente in funzione dei, tralasciando tutto il resto, dimenticando le esigenze personali. Scelte che possono essere condivise o meno, ma che rappresentano tutto ciò che siamo, in ogni nostra sfaccettatura. E poi c’è anche chi ha deciso liberamente di non avere. Lo ha fatto perché le condizioni ...