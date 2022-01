“Abbiamo perso un grande”. GF Vip, il dolore di Manuel Bortuzzo per quel lutto sempre vivo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Al ‘GF Vip’ vi Abbiamo raccontato in questi mesi di tanti episodi e non sempre si è trattato di argomenti piacevoli, non a caso questa edizione è stata caratterizzata e lo è tuttora da litigi tra i vari concorrenti. Ma nelle ultime ore Manuel Bortuzzo ha toccato un tema davvero delicato, che ha colpito tutti gli italiani. Ha voluto ricordare una persona famosa che non c’è più, scomparsa troppo presto e che ha lasciato un vuoto incolmabile e una rabbia immensa nei suoi familiari e fan. In precedenza invece Lulù Selassié si era soffermata sulla storia d’amore che ormai è nata tra lei e appunto Manuel Bortuzzo e ha anticipato le prossime loro mosse future: “Siamo fidanzati, ci amiamo. Io e te siamo certi che vogliamo sposarci e stare insieme”. Il popolo della rete è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Al ‘GF Vip’ viraccontato in questi mesi di tanti episodi e nonsi è trattato di argomenti piacevoli, non a caso questa edizione è stata caratterizzata e lo è tuttora da litigi tra i vari concorrenti. Ma nelle ultime oreha toccato un tema davvero delicato, che ha colpito tutti gli italiani. Ha voluto ricordare unana famosa che non c’è più, scomparsa troppo presto e che ha lasciato un vuoto incolmabile e una rabbia immensa nei suoi familiari e fan. In precedenza invece Lulù Selassié si era soffermata sulla storia d’amore che ormai è nata tra lei e appuntoe ha anticipato le prossime loro mosse future: “Siamo fidanzati, ci amiamo. Io e te siamo certi che vogliamo sposarci e stare insieme”. Il popolo della rete è ...

Advertising

romacinemafest : È solo la fine del mondo Lo abbiamo amato sul grande schermo e sappiamo quanto sia stato importante per uno dei reg… - FranceenItalie : ''Gaspard Ulliel è cresciuto con il cinema e il cinema è cresciuto con lui. Si amavano perdutamente. Da oggi in poi… - fattoquotidiano : Anche per questo, come abbiamo raccontato ieri, Alessia è stata respinta dal Pronto Soccorso e ha perso il bambino… - Ro_Berta_42 : @annaritadenardo @LiberoVolo1 @IperboreaLibri @EditriceNord @NeriPozza @sellerioeditore @feltrinellied @FaziEditore… - statussquatter : @Marta_Brambilla Si ma abbiamo perso quello che erano le Polaroid, siamo voluti andare oltre non accontentati -