“Veronica” | Bianca Atzei esce con un nuovo album | ecco quando

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) In uscita dal 29 aprile 2022 ilprogetto discografico della cantante che sarà presentato con due date speciali al Blue Note di Milano il 28 e 29 aprileannuncia “”, il suoprogetto discografico in uscita venerdì 29 aprile 2022. Un innovativo punto di partenza per la cantante milanese di origini sarde. Nel disco,racchiude pienamente il suo rinnovato desiderio di scoprire una nuova direzione, rappresentato in modo emblematico dal titolo stesso. “”, il nome di battesimo della cantante. “Senzanon ci sarebbe mai stata ‘questa’, è l’anima e la vera essenza, è la parte più forte e autentica di me – spiega– ...

Atzei annuncia "", il suo nuovo progetto discografico in uscita il 29 aprile. Una ripartenza per la cantante milanese di origini sarde, raccontata in modo emblematico dal titolo stesso, ...Atzei annuncia il nuovo album, in uscita venerdì 29 aprile 2022 che conterrà una serie di duetti , perchéha sempre amato condividere, specialmente nella musica che le ...Un nuovo punto di partenza, una nuova direzione, rappresentata dal titolo: "Veronica", il nome di battesimo di Bianca Atzei. La cantante annuncia il nuovo album che uscirà il 29 aprile. "Senza Veronic ...MILANO - Bianca Atzei annuncia “Veronica”, il suo nuovo progetto discografico in uscita venerdì 29 aprile 2022. Un innovativo punto di partenza per la cantante milanese di origini sarde. Nel disco, Bi ...